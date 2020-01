BZIO investeert in nieuwe robot die patiënten ondersteunt in het stappen Leen Belpaeme

24 januari 2020

17u06 0 Oostende Het revalidatieziekenhuis BZIO heeft fors geïnvesteerd in nieuwe apparatuur voor gangrevalidatie en nieuwe beeldvorming. In totaal gaat het om een investering van 750.000 euro. De robot waarmee patiënten opnieuw leren stappen is nog maar het derde exemplaar in België. “Het toestel zorgt ervoor dat patiënten alleen kunnen wandelen zonder het risico dat ze vallen. De robot vangt hen altijd op”, vertelt dokter Inge Bru.

BZIO is één van de grotere ziekenhuizen in Vlaanderen binnen zijn sector. Er verblijven 125 patiënten en er zijn nog eens 300 patiënten die ambulant komen revalideren. Dit voor onder meer neurologische aandoeningen, maar ook bij rug- of nekproblemen. Om de kwaliteit van de zorg hoog te houden werd er fiks geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. Zo werd onder andere de Zero G aangekocht. Dit is een Dynamische Body Weight Support Robot waarmee patiënten op een veilige en intensieve manier kunnen oefenen om te staan en te stappen. “Eén van de grote voordelen is dat de patiënt veilig hangt in het harnas. Doordat ze zich veilig voelen durven ze ook meer doen. De robot hangt aan het plafond waardoor je vrij in de ruimte kan bewegen. In het verleden moesten er twee therapeuten de patiënt ondersteunen. Het grote nadeel daarbij was dat je moeilijk kon zien hoe en patiënt zich beweegt. Nu zien we dat wel en kunnen we ook beter aanwijzingen geven”, licht dokter Inge Bru toe.

Het is aangenamer om met de robot te revalideren, in plaats dat er twee mensen mij moeten ondersteunen. Josi Vanluchene

Josi Vanluchene revalideert ondertussen met de robot. Hij raakte op 19 november zwaar gewond tijdens een verkeersongeval. “Ik ben in Kruishoutem tegen een vangrail gereden. Mijn linkerkant was volledig verlamd en een deel van mijn schedel ontbreekt. Ik ben hier nu vier weken aan het revalideren”, vertelt de 27-jarige metaalbewerker. Terwijl hij bij een maand geleden nog niets kon, wandelde hij vrijdag alleen heen en weer in de therapieruimte. Het leek bijna vanzelfsprekend, maar dat is het voor de jonge kerel helemaal niet. “Ik had nooit verwacht dat ik hier nu al zou staan. Het is hard werk, maar ik wil doorzetten.” En de nieuwe robot is een goede hulp. “Het is aangenamer om met de robot te revalideren, in plaats dat er twee mensen mij moeten ondersteunen.” Om te tonen hoe goed het systeem wel werkt, laat Josi zich eens voorover vallen, maar dat laat het systeem niet toe. Hij wordt onmiddellijk terug naar boven getrokken.

Kleinere stralingsdosis

Het revalidatieziekenhuis kocht verder ook nog enkele high-end radiologietoestellen. Niettegenstaande BZIO het eerste Oostends ziekenhuis was dat overstapte van analoge naar semi-digitale radiologie drong een vernieuwing van het radiologiepark zich op naar Full DR of digitale radiologie. “Door de aankoop van de digitale telebediende fluoroscopietafel zetten we stappen vooruit in het beperken van de stralendosis voor de patiënt, maar het is ook een pak ergonomischer voor de patiënten, die doorgaans minder goed te been zijn. De reductie van de stralendosis gebeurt via aangepaste voorgeprogrammeerde programma’s waarbij de dosiswaarden strenger worden toegepast dan deze door het controle agentschap “FANC” opgelegd”, licht dokter Peter Dewulf toe.