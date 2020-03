Buurman blijft in de cel voor moord op Emmy (67), motief blijft onduidelijk Siebe De Voogt

17 maart 2020

12u45 0 Oostende De 38-jarige Khaldoon A. uit Oostende blijft een maand langer in de cel voor de moord op zijn buurvrouw Emmy Geboers (67). Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdagmorgen beslist. Het motief achter de feiten blijft onduidelijk.

Slachtoffer Emmy Geboers, een gescheiden moeder van twee die al meer dan tien jaar in Oostende woont, was sinds maandag 9 maart spoorloos. Woensdag kwam aan het licht dat ze vermoord werd door haar bovenbuur Khaldoon A. In het appartement van de man, een dertiger van Iraakse afkomst, langs de Voorhavenlaan werden bloedsporen aangetroffen. De verdachte kon niet veel anders dan bekennen dat hij Emmy om het leven had gebracht. Na de moord dumpte hij haar lichaam in het water van de nabijgelegen Spuikom. Over het motief achter de feiten bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens buren veranderde Khaldoon A. wel van “een vriendelijke harde werker” in een “drugsverslaafde die problemen veroorzaakte”.

De man verscheen dinsdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Door het coronavirus werd hij niet overgebracht uit de gevangenis. Zijn advocaat Fabienne De Smet vertegenwoordigde haar cliënt. “De raadkamer heeft zijn aanhouding met een maand verlengd”, vertelde ze na afloop. “Over het dossier zelf kan ik weinig kwijt. Mijn cliënt werd recent opnieuw verhoord. Hij werkt goed mee aan het onderzoek.”