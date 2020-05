Buschauffeurs De Lijn bedanken zorgsector en veiligheidsdiensten met hartverwarmende optocht Timmy Van Assche

01 mei 2020

12u55 9 Oostende Zes bussen van De Lijn reden vrijdagvoormiddag een opvallend rondje in Oostende. De ramen van de voertuigen waren beplakt met woorden van dank en steun en de medewerkers van De Lijn stapten uit om onder andere aan de ziekenhuizen, brandweer en politie te applaudisseren.



Onder politiebegeleiding startte de zogenaamde ‘applausserenade’ aan de stelplaats van De Lijn op de Slijkensesteenweg. Bij de eerste halte, AZ Damiaan, stopten de bussen voor het ziekenhuis, stapten de medewerkers van De Lijn uit om te applaudisseren en het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Daarna ging de colonne verder naar het Serruysziekenhuis, de politie en brandweer en enkele supermarkten. “We hadden uiteraard alle instellingen verwittigd dat we zouden langskomen", vertelt Bianca Bouttry, teamcoach bij De Lijn. “We willen de zorgsector bedanken voor hun inspanningen, maar ook de veiligheidsdiensten en ook onze eigen medewerkers, die in deze moeilijke tijden blijven werken. Het mooie was dat bij elk bezoek ook onze mensen op applaus werden getrakteerd. Zo stonden alle brandweerwagens buiten om ons te ontvangen.”

De vijf standaard bussen en één centrumbus waren netjes aangekleed met boodschappen van dank en steun. “Vijftig medewerkers van De Lijn trokken vrijdag mee op pad. Ze deden dit in hun vrije tijd, want de andere buslijnen moesten zoals gewoonlijk bediend worden”, besluit Bouttry.



