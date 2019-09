Burgemeester Tommelein sluit opnieuw Oostends café: “Dergelijke verstoring van de openbare orde tolereren we niet” Bart Boterman

19 september 2019

15u26 0 Oostende Het café en restaurant Mama Africa in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende moet voor drie maanden dicht op burgemeestersbevel. “Dergelijke verstoringen van de openbare orde tolereren we niet. We geven mensen graag een tweede kans, maar als ze die niet grijpen, treden we kordaat op”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). De beslissing kwam na overleg met de lokale politie.

“De laatste maanden is de politie verschillende keren moeten tussenkomen in het café voor herhaaldelijke overlast. De voorbeelden zijn legio: nachtlawaai, bedreigingen, moeilijkheden met dronken personen of zelfs aansteken van een barbecue in het gebouw. Ook het FAVV stelde reeds een proces-verbaal op en de brandweer sloot het pand al eens tijdelijk omdat het niet brandveilig is. Dit kan niet langer verder op deze manier", gaat Tommelein verder. Het café bevindt zich in de Nieuwpoortsesteenweg 41, vlakbij Petit Paris.

“De politie gaf de uitbaatster meerdere waarschuwingen, maar de overlast bleef aanhouden. Daarom is beslist het café voor drie maanden te sluiten. We geven mensen graag een tweede kans, maar als ze die niet grijpen, treden we kordaat op. Dankzij de sluiting van het café kan de buurt opnieuw tot rust komen”, besluit Tommelein. Na drie maanden wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. De burgemeester kan de sluiting, een bestuurlijke maatregel, nog verlengen indien er geen verbetering in zit.

Ook het café Cap Horn op ‘t Hazegras werd dit jaar nog gesloten door de burgemeester, in dat geval omdat er drugs werd verhandeld door klanten.