Burgemeester Tommelein over wending in overnamedossier KVO: “Ik ben verrast door deze bocht” Timmy Van Assche

19 maart 2020

15u54 0 Oostende De deal tussen KV Oostende en de Amerikaanse investeringsgroep PMG is (voorlopig) van de baan. Gevraagd naar een reactie over de gang van zaken is Oostends burgemeester Bart Tommelein verbaasd.

“Ik ben geschrokken over deze serieuze bocht in dit participatiedossier”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “In de gesprekken die ik had met de investeerders, bleek dat ze erg vastberaden waren om met KVO in zee te gaan. Dat was al van in het begin zo. Dat de deal nu opgeschort is, komt voor mij als een totale verrassing. Want ja, ‘opgeschort’. Is de deal definitief verbroken? Kan ze toch nog worden opgepikt? Ik dacht eerlijk gezegd dat alles gefinaliseerd was. Wat de gevolgen nu zullen zijn, weet ik ook niet. Wij zij als stad geen rechtstreeks betrokken partij. Zijn er nog andere mogelijke overnemers? Dingen er zich andere investeerders aan? Dit is één groot vraagteken. Het is aan voorzitter Frank Dierckens om oplossingen te zoeken.”