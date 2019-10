Burgemeester Tommelein (Open Vld) over financiële situatie KVO: “We zeggen Marc Coucke de wacht aan” Timmy Van Assche

22 oktober 2019

11u54 3 Oostende Het schepencollege werd op de hoogte gesteld van de precaire financiële situatie van KV Oostende. De stad waarschuwt Marc Coucke, de vorige voorzitter van de club, dat er iets aan de hoge huurlast van de tribune moet gedaan worden. “In het slechtst mogelijke geval zijn er in dit verhaal alleen maar verliezers”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

“Wij hebben met het schepencollege een brief gestuurd naar Marc Coucke”, zegt Tommelein. “Daarin vragen we Coucke niet om financiële hulp, maar waarschuwen we hem: als KV Oostende niet langer in het stadion mag spelen – hetzij door faillissement, schorsing of vereffening – dan vervalt de erfpachtovereenkomst en heeft hij ook geen huurovereenkomst meer. We hebben dit door onze juridische dienst laten uitzoeken en dit staat zo in de overeenkomst. Het is duidelijk dat er in het slechtst mogelijke geval in dit verhaal alleen maar verliezers zouden zijn: een stad en inwoners zonder eersteklasser en een stadion zonder ploeg.”

Partijen samenbrengen

Tommelein schetst het probleem. “Het vorige stadsbestuur heeft er samen met Coucke voor gekozen om een constructie op te stellen, waarbij Coucke een nieuwe tribune mocht bouwen op grond die eigendom is van de stad. Hierbij geldt een erfpachtovereenkomst van honderd jaar. Toen Coucke nog bij KVO zat, bedroeg de huur van de tribune voor de club 800.000 euro. Op het moment dat Marc Coucke naar Anderlecht trok, steeg de huur naar 1,2 miljoen of bijna een half miljoen euro meer. Dat weegt op de financiële situatie van de club, hé. Ik laat me niet uit over spelers- of sponsorcontracten. Wij willen als stad alle partijen rond de tafel willen krijgen en onze eersteklasser niet zomaar aan haar lot overlaten.”

Praten kan

Hoe dan ook mag Coucke als voorzitter van Anderlecht geen financiële hulp bieden aan een andere club. Moeten er schulden worden kwijtgescholden? Of moet de huur van de tribune naar omlaag? Er zou bereidheid zijn om aan tafel te schuiven. Feit is dat een club met een huurlast van 1,2 miljoen euro voor een tribune – waar twee keer per maand wordt gespeeld – geen aantrekkelijk plaatje vormt voor potentiële investeerders of overnemers.