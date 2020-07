Burgemeester Oostende laat handelszaak sluiten na resem inbreuken Mathias Mariën

25 juli 2020

19u08 2 Oostende Het stadsbestuur van Oostende heeft een verplichte sluiting van één maand bevolen voor handelszaak ‘La Croisette’ langs de Albert I-promenade. De sluiting kwam er omdat de veiligheid in gedrang was na diverse inbreuken.

Vrijdag voerden politie Oostende, brandweer, FAVV, RVA, FOD Financiën en Douane een gemeenschappelijke controle uit bij de handelszaak. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld op diverse regelgeving. De brandweer adviseerde de zaak meteen te sluiten wegens acuut brandgevaar. Ook op vlak van voedselveiligheid, arbeidswetgeving, fiscaliteit en naleving van de coronamaatregelen werden ernstige overtredingen geconstateerd.

Aangezien de openbare veiligheid in het gedrang was, is via Burgemeestersbesluit beslist om de zaak onmiddellijk te sluiten voor een periode van minstens één maand. Heropening is enkel mogelijk na controle met een positief verslag van de brandweer.