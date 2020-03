Burgemeester Bart Tommelein blikt terug op ‘heftigste week uit zijn leven’: “De kritiek van tweedeverblijvers, dat gaat er bij mij niet in” Leen Belpaeme

23 maart 2020

11u19 0 Oostende “Dat mensen nu discussiëren over de belasting voor tweede verblijven, terwijl er mensen vastzitten in het buitenland, hun job kwijt zijn of besmet zijn met het coronavirus: dat gaat er bij mij moeilijk in.” De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) blikt terug op wat hij zelf ‘de heftigste week van mijn leven’ noemt. En hij kijkt vooruit: “Nu moeten we al nadenken over de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn”.

Het leven is in amper enkele dagen drastisch veranderd. De steden en gemeenten hebben zich ook moeten aanpassen. De coronacrisis laat in elk geval ook bij een doorwinterde politicus als Tommelein zijn sporen na. “Dit was de meest heftige en bewogen week in mijn hele leven. Echt intensief. Je beseft dat je in een speciale positie zit als burgemeester van een grote stad”, aldus Bart Tommelein.

“We hebben de voorbije week op korte termijn heel wat zware en drastische beslissingen moeten nemen. Er zijn ook ongelofelijk veel vragen binnengekomen via mail, via sociale media of rechtstreeks.”

Bijsturen

Nu de eerste week gepasseerd is, moet het schepencollege nadenken over de toekomst. “We zijn nu goed georganiseerd op vlak van triage, de sociale noodlijn, thuiswerk... Maar we hebben nog niet veel kunnen nadenken over hoe we dat verder moeten aanpakken. Het is nu tijd om bij te sturen. Nu moeten we al nadenken over de gevolgen op lange termijn. Wat met de speelpleinwerking, personeel, de evenementen?”, zegt Tommelein.

150 pv’s in één weekend

Afgelopen weekend werden 150 pv’s uitgeschreven aan toeristen en tweedeverblijvers die alsnog naar Oostende wilden komen. Enkele tweedeverblijvers eisten ondertussen een deel van hun belastingen terug, omdat ze niet mogen komen. Dat kan er bij de burgemeester maar moeilijk in. “De Nationale Veiligheidsraad heeft voor het hele land beslist dat mensen niet mogen komen naar hun tweede verblijf, of dat nu aan de kust of in de Ardennen is.”

“Wij handhaven die beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Het is dan storend dat mensen onmiddellijk beginnen over hun belastingen. Dit terwijl sommigen hun job kwijt zijn of ziek zijn. Er is ook zoveel miserie met landgenoten die vastzitten in het buitenland. Dát zijn pas de erge zaken op dit moment. Anderen vinden dan weer dat ze wel naar de kust mogen komen. Ik begrijp dat deze situatie niet leuk is, maar om nu daarover te discussiëren terwijl de wereld in rep en roer staat? Ik had daar wel moeilijk mee, ja.”

Onze eigen inwoners moeten hun belastingen betalen, terwijl ze bepaalde faciliteiten nu ook wekenlang niet kunnen gebruiken. Een klein beetje solidariteit in deze periode zou niet mis zijn Bart Tommelein over kritiek van tweedeverblijvers

Of er qua taksen een aanpassing komt, moet na de crisis bekeken worden. “Maar het is wel zo dat ook onze eigen inwoners hun belastingen moeten betalen, terwijl ze bepaalde faciliteiten nu ook wekenlang niet kunnen gebruiken. Een klein beetje solidariteit in deze periode zou niet mis zijn.”