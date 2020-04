Burco Coast en Decat Energy Technics schenken beademingstoestel aan AZ Damiaan Leen Belpaeme

22 april 2020

12u09 0 Oostende Projectontwikkelaar Burco Coast heeft samen met Decat Energy Technics een gesofisticeerd beademingstoestel geschonken aan de dienst Anesthesiologie en Kritieke Zorgen van AZ Damiaan.

Heel wat bedrijven willen in deze periode hun steentje bijdragen. Ook Decat Energy en Burco Coast, bedrijven die sterk verbonden zijn met Oostende, wilden het lokale ziekenhuis ondersteunen. Dat doen ze door een beademingstoestel te schenken aan het AZ Damiaan. Dokter Hoogmartens, diensthoofd anesthesiologie, is samen met de 12 collega’s anesthesisten zeer verheugd met deze gulle schenking. “Dit toestel kan van pas komen bij de behandeling van coronapatiënten die een ingreep moeten ondergaan en zo nodig ook voor de beademing van coronapatiënten op intensieve zorgen. Door de grootte van het toestel is het mobiel en zeer breed inzetbaar, zowel in als buiten het operatiekwartier.”

Dino Bailliere en Sofie van Loo van projectontwikkelaar Burco Coast en Lieven Decat van Decat Energy Technics zijn geconfronteerd met werven die stopgezet werden, maar proberen hun technisch personeel toch nog zinvol in te zetten. Zo detacheert Decat sinds enkele weken technische specialisten naar de Aalsterse firma Medec International, waar ze helpen met de bouw van beademingstoestellen voor ziekenhuizen. Zowel Decat als Medec maken deel uit van de investeringsgroep Saffelberg Investments.

AZ Damiaan Oostende is net zoals alle ziekenhuizen op zoek naar een uitbreiding van hun intensive care capaciteit. Het is ook om die reden dat Burco Coast en Decat hebben beslist om zo’n Medec anesthesiebeademingstoestel te schenken.