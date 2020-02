Burco Coast brengt stukje van de Berlijnse muur naar de Oosteroever Leen Belpaeme

18 februari 2020

08u00 0 Oostende Burco Coast brengt een stukje van de Berlijnse muur naar de Hendrik Baelskaai in Central Park@Sea. Begin dit jaar werd vijf betondelen van de muur te koop aangeboden, Burco Coast heeft één van de delen aangekocht om naar Oostende te brengen.

In 1989 viel de Berlijnse Muur. Sindsdien duiken delen van de muur geregeld op. Voor hun jaarlijkse veiling voor het goede doel stelde BRAFA, de Brussels Art Fair, begin dit jaar vijf van die imposante betondelen te koop. Inclusief de graffiti van weleer. Met een hoogte van 3,8 meter, een breedte van 1,2 meter en een gewicht van ongeveer 4 ton geeft het betonsegment een idee van hoe indrukwekkend de Muur moet geweest zijn. Het segment is een overblijfsel van de zogenaamde Hinterlandmauer, het deel dat de eerste omheining van de muur aan de oostkant vormde.

Een van de vijf segmenten van de Berlijnse Muur krijgt een mooie plek in het Central Park@Sea. Eerder werd ook het kunstwerk ‘Squatting Ichneumon van Stefan Rinck’ aangekocht. “Het park wordt een dynamische omgeving”, benadrukt Jean De Cloedt van Burco Coast. “Central Park@Sea is een voorbeeld van hoe Oosteroever het nieuwe kloppende kunsthart aan de kust wordt. Ook het oude arcadegebouw, voormalige ijsfabriek in de Victorialaan, naast de Central Park Tower, zal kunst ademen. Een grondige restauratie zal de glorie van weleer terughalen. In de gaanderij wordt ruimte gemaakt voor lokale kunstenaars, verrassende nieuwkomers en boeiende werken.”