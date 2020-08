Buitenbad zwembad sluit eind augustus definitief na 42 jaar Leen Belpaeme

21 augustus 2020

17u27 0 Oostende Op 31 augustus sluit het openluchtgedeelte van het huidige stedelijk zwembad na 42 jaar voor het grote publiek. Vanaf 1 september is het binnenzwembad opnieuw langer open op weekdagen en op zaterdag. Eind dit jaar zou het nieuwe zwembad op de hoek van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg klaar zijn.

Wie als recreant graag nog eens wil plonzen in het Oostendse openluchtzwembad, kan dat doen tot en met 31 augustus. Vanaf 1 september wordt het populaire openluchtzwembad met zicht op de Koninklijke Gaanderijen na 42 jaar gesloten voor publiek. “Hiermee sluiten we een eerste hoofdstuk af in het ‘oude’ zwembad”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. “In het buitenbad kwamen er elk jaar 40.000 mensen zwemmen. Dit jaar zal de teller op 20.000 afklokken. In deze coronatijden zijn we toch blij dat we vooral jongeren de kans hebben gegeven om in veilige omstandigheden te zwemmen.” Vanaf 1 september is een nieuwe regeling van kracht voor het binnenbad. Het zwembad blijft elke dag geopend voor het publiek. Op weekdagen is het zwembad open van 08.15 tot 20 uur, op zaterdag van 10.30 tot 18.00 uur en op zondag 9 tot 17 uur. Tot eind september zullen een aantal Oostendse sportclubs bij goed weer wel nog trainen in het buitenbad. Op die manier is er in het binnengedeelte van het zwembad meer ruimte voor individuele zwemmers.

Instructiebad

Vanaf 1 september zal het instructiebad terug openen, daar kunnen 10 zwemmers tegelijk in. Dit deel van het zwembad was nog gesloten door de coronamaatregelen. Peuters kunnen samen met hun ouders gebruik maken van het kinderbad. Ouders dienen daarbij 1,5 afstand te bewaren van elkaar. In het 50-meterbad kunnen maximaal 100 zwemmers terecht. Baantjeszwemmen blijft daar de regel. De glijbaan, whirlpools en springplank blijven voorlopig gesloten. Er wordt niet meer gewerkt met een reservatiesysteem. Er is geen beperking in tijd, wel in capaciteit.