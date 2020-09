Brute pech. Viertal scheurt aan meer dan 180 km/uur voorbij politiewagen op terugweg van coffeeshop en moet voor rechter verschijnen Siebe De Voogt

18 september 2020

15u34 0 Oostende Drie mannen uit Oostende en een vrouw uit Brugge verschenen vrijdagmorgen voor de correctionele rechtbank voor het bezit en de invoer van cannabis. Het viertal botste vorig jaar op een politiepatrouille, toen ze op de terugweg waren van een bezoekje aan een coffeeshop in Nederland.

Hun betrapping hadden de vier enkel aan zichzelf te danken. Op 3 september vorig jaar reed een patrouille van de Oostendse politie op de A10 richting Kennedyrotonde, toen ze aan hoge snelheid werden ingehaald door een wagen. De agenten besloten de achtervolging in te zetten, maar hadden zelfs aan een snelheid van 180 kilometer per uur moeilijkheden om het voertuig in te halen. Uiteindelijk slaagden ze er toch in om de bestuurder te doen stoppen langs de Verenigde-Natieslaan. In de koffer van de wagen troffen de agenten twee zakken aan met in totaal 72 gram cannabis.

De inzittenden, drie mannen uit Oostende en een vrouw uit Brugge, verklaarden dat ze van een coffeeshop in Nederland kwamen. De bestuurder, die door z'n strafverleden 1 jaar cel riskeert, wist naar eigen zeggen niet dat zijn vrienden drugs mee naar huis zouden nemen. “We gingen elk apart binnen in de coffeeshop”, vertelde hij. “Het was een beetje zoals in een apotheek. Het was de bedoeling enkel te gebruiken.” Voor de drie anderen vorderde het parket celstraffen van 8 maanden. Vonnis op 16 oktober.