Brutale dieven spuiten bejaarde dame met pepperspray in de ogen en beroven haar: mannen maken in totaal zeven slachtoffers Siebe De Voogt

15 oktober 2019

15u50 6 Oostende Twee Marokkaanse mannen riskeren in de Brugse rechtbank effectieve celstraffen van 4 jaar voor het beroven van zeven bejaarde dames in Oostende en Knokke. Ze gingen bijzonder brutaal te werk, want spoten één slachtoffer zelfs met pepperspray in haar ogen.

Zeven bejaarde vrouwen werden eind mei 2017 op brutale wijze overvallen in Oostende en Knokke. Bij één slachtoffer rukten ze met een harde ruk een halsketting van rond haar nek. Een andere dame werd dan weer beroofd van haar Rolex-horloge. “Telkens bestond de buit uit juwelen, portefeuilles of een handtas”, stelde de procureur. “Enkele slachtoffers kwamen bij de overvallen ten val en raakten gewond. Eén vrouw werd zelfs met pepperspray in haar ogen gespoten.” Camerabeelden en telefonieonderzoek brachten het gerecht op het spoor van Faical E. (31), een gekende grijpdief, en Hamza R. (33). De twee mannen van Marokkaanse origine huurden ten tijde van de feiten een wagen in Duitsland en zakten volgens het parket speciaal naar de kust af om bejaarde vrouwen te overvallen. Hoewel het gerecht hun naam heeft, konden de twee dieven nooit gearresteerd worden. Ze riskeren bij verstek effectieve celstraffen van 4 jaar. Uitspraak op 19 november.