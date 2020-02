Brusselse dealers leverden drugs in Oostendse vakantiewoningen en op parking McDonald’s Siebe De Voogt

10 februari 2020

14u59 0 Oostende Vijf Marokkanen uit het Brusselse hebben celstraffen tot 4 jaar gekregen voor het dealen van drugs in Oostende. Hun leveringen vonden plaats in vakantiewoningen en later ook op de parking van de McDonald’s. Kopstuk M.A. (39) maakte met z'n handel 176.000 euro winst.

Het onderzoek naar de bende ging in de loop van 2016 van start. Een bende van Marokkaanse dealers uit het Brusselse bleek op grote schaal drugs te verkopen in Oostende. Hun leveringen vonden aanvankelijk plaats in gehuurde vakantiewoningen, maar verlegden zich nadien naar parkings zoals die aan de McDonald’s langs de Torhoutsesteenweg. De reden? De bende had op een dag een observatieteam van de politie gespot en besloot daarop om hun werkterrein te verleggen. Telefonieonderzoek wees uit dat M.A. (39) een leidende rol vervulde binnen de organisatie. Hij gaf volgens de rechtbank instructies omtrent de leveringen. Tussen 1 maart 2013 en 19 februari 2017 maakte de Marokkaan 176.000 euro winst met z'n handeltje. Bij een huiszoeking in de woning van de man en zijn vriendin K.M. (35) troffen speurders meer dan 500 gram cocaïne en meer dan 1 kilo heroïne aan. Ook 66.000 euro aan cash geld werd in beslag genomen.

M.A. kwam nooit opdagen voor z'n proces en kreeg maandagmorgen bij verstek een effectieve celstraf van 4 jaar. De rechter verklaarde zijn 176.000 euro aan winsten verbeurd. Het vriendinnetje van de man werd veroordeeld tot 15 maanden cel. Drie andere beklaagden kregen celstraffen van 2 jaar, waarvan delen met uitstel, opgelegd. Onder hen de 37-jarige F.E., die de klanten ontving in de vakantiewoningen. Een zesde beklaagde werd vrijgesproken. De rechter oordeelde dat de bende zijn identiteit misbruikte om de panden te huren.