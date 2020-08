Bruinvis spoelt aan tussen strandgasten in Mariakerke Bart Boterman

10 augustus 2020

14u38 0 Oostende Strandgangers waren dit weekend gelukkig niet enkel getuige van tumult of tonnen afval. Op het drukke strand van Mariakerke spoelde tussen de menigte ook een bruinvis aan. Het gaat om een exemplaar van 1.45 meter.

Het dier was al in staat van ontbinding en dus al eventjes overleden vooraleer het aanspoelde. De strandpolitie kwam ter plaatse en sleepte het dier mee naar het Strandplein. Dat lokte heel wat geïnteresseerden. Een medewerker van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen kwam het zeezoogdier ophalen. Er zal namelijk nog wetenschappelijk onderzoek gebeuren op het kadaver, namelijk naar de maaginhoud. Volgens de database marinemammals.be spoelden in 2019 in totaal 33 dode bruinvissen aan op de Belgische stranden.