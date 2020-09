Brugfiguren Lynn en Tina moeten meer Oostendse leerlingen aan middelbaar diploma helpen Leen Belpaeme

29 september 2020

11u07 0 Oostende Oostende werkt vanaf dit schooljaar ook met brugfiguren in het secundair onderwijs. In het basisonderwijs is dat al 15 jaar het geval. Dankzij Lynn Becue en Tina Bacquaert zouden meer Oostendse jongeren een diploma moeten kunnen behalen.

Te veel leerlingen in Oostende verlaten het secundair onderwijs zonder diploma. Volgens de laatste cijfers komt 16 procent van de Oostendse jongeren ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht en start ze met een beperking aan de zoektocht naar een job. “Een diploma behalen is een sterke hefboom om uit armoede te geraken. Om te voorkomen dat jongeren zonder diploma de schoolbanken verlaten, investeren we vanaf dit schooljaar in brugfiguren in de middelbare scholen”, zegt schepen Natacha Waldmann (Groen).

Habbekrats

De brugfiguren zijn een aanvulling op het zorgteam van de school. “De brugfiguren kunnen problemen aanpakken die de school overstijgen. Ze kunnen meegaan naar organisaties zoals Arktos of Habbekrats of problemen aanpakken rond een leefloon. Ze zorgen ervoor dat de situatie van de jongere, of het nu gaat om huisvesting of ander problemen, zo goed mogelijk is. Het zijn vaak deze omstandigheden die ervoor zorgen dat leerlingen uitvallen”, zegt Waldmann.

Vier scholen

De brugfiguren zijn elk actief op twee scholen, dus vier scholen in totaal. Vandaag gaat het over Petrus en Paulus West, Sint-Jozef, Ensorinstituut en Vesaliusinstituut, omdat hier de grootste nood is. “Op dit moment zijn we nog volop kennis aan het maken met de scholen, de leerkrachten en de leerlingen. Bedoeling is dat we een neutrale vertrouwenspersoon worden op school. Het zorgteam kan leerlingen naar ons toe leiden, maar bij sommige leerlingen zijn de problemen ook niet zichtbaar”, vertellen de brugfiguren Lynn Becue en Tina Bacquaert.

Ook de scholen zijn tevreden. “We zijn blij dat de focus ligt op de tweede graad. We zien hier immers de meeste leerlingen afhaken”, zegt Frank Travers, campusdirecteur va Petrus en Paulus West.