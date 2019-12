Brug Oprit gaat vrijdag dicht omwille van schade, afbraak volgt in 2020 Leen Belpaeme

18 december 2019

15u39 80 Oostende De brug Oprit over de A10 wordt vrijdag definitief gesloten voor autoverkeer. De schade aan de brug blijkt onherstelbaar en uit veiligheidsoverwegingen wordt daarom gemotoriseerd verkeer geweerd tussen Stene en de Konterdam. De brug zal in de loop van 2020 worden afgebroken.

De voorbije jaren waren er op de brug tussen Stene en de Konterdam herhaaldelijk ongevallen, met zware schade tot gevolg. Telkens kon de schade hersteld worden, maar er was al een tonnagebeperking van 20 ton van kracht omwille van de slechte staat van het wegdek. Na het meest recente ongeval op de brug werd bij de laatste inspectie onherstelbare schade vastgesteld. Daarom heeft het Agentschap Wegen en Verkeer samen met de dienst Expertise Beton en Staal en in overleg met De Lijn beslist om vanaf vrijdagavond 20 december om 18 uur alle gemotoriseerd verkeer te weren van de brug. Beneden aan de helling naar de brug zullen betonblokken de toegang versperren voor gemotoriseerd verkeer. De brug blijft wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer van Stene naar Konterdam en omgekeerd moet vanaf vrijdagavond omrijden via de brug over de A10 in de Zandvoordeschorredijkstraat. AWV verwacht dat de ingreep het probleem van sluipverkeer in de woonwijken zal wegnemen.

Fiets- en voetgangerstunnel

De brug zal in de loop van 2020 worden afgebroken. Een precieze timing is hiervoor nog niet gekend. Fietsers en voetgangers zullen dan gebruik moeten maken van de fiets- en voetgangerstunnel die bereikbaar is vanuit de Oudstationstraat en August Beernaertstraat. AWV stelt in de loop van 2020 een studiebureau aan om een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding tussen Konterdam en Stene te ontwerpen.

Gevolgen voor De Lijn

Door deze beslissing moet ook de reisweg van de Centrumbus Lijn 1 en de Avondlijn 81 worden aangepast. Centrumbus Lijn 1 zal vanaf AZ Damiaan verder rijden richting de Zandvoordestraat- Steenovenstraat-Archimedesstraat- Plantijnstraat-Zandvoordestraat en zo terug richting AZ Damiaan. De haltes Conterdam, Rietmusstraat, Pauwenplein, Oprit en Plaats zullen niet meer bediend worden. Deze omleiding gaat in vanaf zaterdag 21 december. Ook voor de Avondlijn 81 zal dezelfde omleiding gevolgd worden. Voor de Avondlijn 81 betekent dit dat de haltes Dahlialaan, Conterdam Oprit en Plaats niet meer bediend worden, maar wel de haltes Conterdam Bareel, Schapereye en Brouwerijstraat (in één richting). Deze omleiding gaat in vanaf vrijdagavond 20 december.

De Lijn onderzoekt momenteel nog of er een mogelijkheid is om de haltes op de Gistelsesteenweg (Dahlialaan en Oprit) op te vangen met een andere streekavondlijn.