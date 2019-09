Brouwerij De Halve Maan sponsort nu ook zeilster Emma Plasschaert met Sportzot Leen Belpaeme

18 september 2019

17u54 0 Oostende Een jaar geleden lanceerde Brouwerij De Halve Maan uit Brugge het alcoholvrije speciaalbier Sportzot, de alcoholvrije versie van de bekende Brugse Zot. Met dit merk sponsort de brouwerij topatleten. Na onder meer Koen Naert, Pieter Timmers en Dirk Van Tichelt, steunt Sportzot nu ook de Oostendse Emma Plasschaert.

Topatleten uit minder populaire sporten hebben het vaak moeilijk om het nodige geld bijeen te sparen om hun sport op topniveau uit te oefenen. Brouwerij De Halve Maan wil graag deze sporters helpen en werkt nu ook samen met zeilster Emma Plasschaert. “Onze bedoeling is om individuele atleten ondersteuning te bieden. Niet door hen te sponsoren, maar ook door hun harde werk onder de aandacht brengen. Zo lanceren we op sociale media foto’s en filmpjes over de weg die ze afleggen in de aanloop naar de spelen. In de horeca komen ook bierviltjes met foto’s”, licht Xavier Vanneste toe. Plasschaert is blij met de samenwerking. “Ik krijg vaak het gevoel dat wij als sporter uitgemolken worden om een merk in de kijker te plaatsen, zeker in aanloop naar de Olympische Spelen. Dat is hier niet het geval. Voor mij was het ook belangrijk dat het om alcoholvrij bier gaat, vermits alcohol en sport niet samengaan.” De Halve Maan wil overigens nog meer atleten ondersteunen. Iedereen die vragende partij is, kan contact opnemen met de brouwerij.