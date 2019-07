Bromfietser met glaasje te veel op crasht tegen paal Bart Boterman

02 juli 2019

17u53 0 Oostende In de Hortensialaan in Oostende crashte maandagavond een bromfietser met een glaasje te veel op tegen een verlichtingspaal.

De 57-jarige Oostendenaar had rond 22 uur de controle over zijn bromfiets verloren. Hij kon de paal niet meer ontwijken. Door het ongeval was de man gewond geraakt aan zijn handen. Volgens de politie raakte de man in shock door het ongeval en werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder legde een positieve ademtest af, bevestigt de politie.