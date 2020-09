Bromfietser (25) zwaargewond na aanrijding door lichte vrachtwagen Bart Boterman

28 september 2020

19u59 11 Oostende In de Leeuwerikenstraat in Stene bij Oostende is een 25-jarige bromfietser maandagmiddag zwaargewond geraakt door een ongeval.

Kort na het middaguur werd de man aangereden door een lichte vrachtauto ter hoogte van de Mariakerkelaan, meldt de politie van Oostende. Een ziekenwagen bracht het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Van levensgevaar is voorlopig geen sprake. Door het ongeval was er een tijd verkeershinder. De politie deed de vaststellingen.