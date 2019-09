Bromfiets vat vuur tijdens rit: bestuurder kan

tijdig van tweewieler springen Mathias Mariën

02 september 2019

14u32 0 Oostende Langs de Gistelsesteenweg in Oostende is maandagochtend even na 7 uur een bromfiets volledig uitgebrand.

Het was een achteropkomende autobestuurder die de bestuurder van de bromfiets waarschuwde dat er een vlam te zien was. In een mum van tijd stond de tweewieler in lichterlaaie. De eigenaar probeerde zelf nog te blussen, maar kon niet vermijden dat de bromfiets volledig uitbrandde. De toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle. Er raakte niemand gewond.