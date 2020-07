Broers weigeren mondmasker te dragen in Oostende: 250 euro boete Mathias Mariën

25 juli 2020

16u20 22 Oostende Op het Wapenplein in Oostende hebben twee broers vrijdagavond een boete van 250 euro gekregen omdat ze zich niet aan de maatregelen omtrent het coronavirus hielden.

“Onze diensten kregen even na 19 uur een oproep van moeilijkheden met enkele personen”, zegt de woordvoerder. “Twee broers, dertigers uit Zwalm, weigerden een mondmasker te dragen en werden er attent op gemaakt door een voorbijganger. De broers weigerden nadien nog steeds in het bijzijn van de patrouille hun mondmasker op te zetten. Daarom werd meteen overgegaan tot beboeten." In Oostende is het - net als in steeds meer steden en gemeenten - op diverse plaatsen verplicht een mondmasker te dragen. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) besliste dat het in de kuststad verplicht is in de volledige bebouwde kom.