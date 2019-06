Broedende meeuwen houden afbraak van pand tegen: “Wachten tot jongen uitvliegen of tot 250.000 euro boete riskeren” Timmy Van Assche Bart Boterman

04 juni 2019

17u43 0 Oostende Een broedend zilvermeeuwenkoppel heeft ervoor gezorgd dat de afbraak van een pand even wordt uitgesteld. Zilvermeeuwen zijn namelijk een beschermde diersoort en de afbraak van het pand zou hun leven in gevaar kunnen brengen.

Bij de start van afbraakwerken van een pand in de Alfons Pieterslaan, naast het politiekantoor, stelde een overbuur vast dat er meeuwen aan het broeden waren op het dak. Daarop nam de buur contact op met de politie en kwam de dienst milieuhandhaving tussenbeide. Die besliste dat de werken moesten worden stopgezet totdat de nestjongen zouden uitvliegen. Na overleg met het Agentschap Natuur en Bos bleek dat de jongen ten vroegste begin augustus zouden uitvliegen.

De Vlaamse regelgeving luidt letterlijk: ‘Het opzettelijk en betekenisvol verstoren van beschermde soorten, in het bijzonder tijdens de perioden van voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek, is verboden.’ Zilvermeeuwen zijn een beschermde diersoort en ze in gevaar brengen is strafbaar. De afbraakwerken kunnen pas hervatten als de nestjongen effectief zijn uitgevlogen.

“We nemen oproepen over dieren altijd heel ernstig. Omdat het politiebureau in de buurt ligt, konden we tot een snelle interventie overgaan", vertelt eerste hoofdinspecteur Alain Peeters van de dienst milieuhandhaving. “Op het verstoren van een broedplaats van beschermde dieren staan overigens strenge straffen van één maand tot twee jaar gevangenis of een boete van 100 tot 250.000 euro." Net om diezelfde reden tilt de politie zwaar aan de feiten waarbij vorige week de broedplaatsen in de Spuikom van visdieven en kokmeeuwen werden verstoord.