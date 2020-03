Britse testspeler bij basketschool Filou Oostende test positief op corona Siebe De Voogt

07 maart 2020

09u32 0 Oostende Een jonge Britse basketballer die begin deze week een dag kwam testen in de basketschool van eersteklasser Filou Oostende heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt de basketbalclub op haar Facebookpagina. De jeugdspelers worden van dichtbij opgevolgd.

Filou Oostende kreeg naar eigen zeggen vrijdagavond bericht dat de testspeler positief getest had op corona. “De jonge Engelse speler is maandag komen testen met de U18 van Basket@Sea (de basketbalschool van Filou Oostende, red.)”, klinkt het bij de club. “De jongeman is enkel maandag in Oostende geweest. De jeugdspelers die met hem in contact geweest zijn, worden opgevolgd en moeten eventuele symptomen meteen melden. Onze clubdokter volgt alles minutieus op en staat in contact met het kenniscentrum in Brussel.” Volgens de club is van enige besmetting op dit moment geen sprake.

De spelers van de eerste ploeg waren van maandag tot en met woensdag in Tenerife, waar ze een wedstrijd afwerkten in het kader van de Champions League. “Zij zijn dus niet in contact geweest met de jeugdspelers. We volgen de situatie weliswaar nauwgezet op.”