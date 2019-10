Bredene kan opnieuw proeven van champagne Leen Belpaeme

03 oktober 2019

07u04 0 Oostende Op 11, 12 en 13 oktober vindt in het MEC Staf Versluys de 11de editie plaats van het champagnefestival.

Op vrijdag gaan de deuren open om 17 uur. Er is doorlopend de mogelijk om tegen een democratische prijs de verschillende champagnes te proeven en ter plaatse aan te kopen. Tussendoor is er ook de mogelijkheid om iets te eten. Traditioneel is er ook kunst, live muziek, beauty en andere dranken zoals gin. Op zaterdag is er voor de verzamelaars van capsules de ruilbeurs. Voor reservatie van een tafel kan je mailen naar kustevents@gmail.com. ’s Avonds brengt Pulle, gekend van de Oostendse revue en de Paulusfeesten, er de sfeer in. Op zondag het champagneontbijt ten voordele van De Viertorre.

Enkel op reservatie. Nico Steen zorgt voor de muziek. In de namiddag volgt nog een optreden van Rita Roelandt, finaliste van the voice senior. Meer info via www.champagnefestival.be.