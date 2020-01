Brandweer twee keer opgeroepen voor brand in appartement, twee keer slecht werkende verwarmingsketel oorzaak Bart Boterman

31 december 2019

16u54 0 Oostende De brandweer van Oostende is dinsdag twee keer uitgerukt voor brand in een appartement. Slecht werkende gasketels lagen aan de basis.

In de Kadzandstraat rukten politie en brandweer rond 11 uur massaal uit omdat er hevige rookontwikkeling was. Ter plaatse bleek het niet om brand te gaan, maar een kapotte CV-ketel die rook produceerde. De brandweer koppelde de installatie los en ventileerde na.

In de Koningsstraat rook een gezinshelpster rond 14 uur brand rook in een appartementsgebouw en sloeg alarm. De brandweer stelde vast dat het om een slecht werkende boiler ging en koppelde die ook af. In beide gevallen werd nog gemeten op CO, maar dat bleek negatief. Er vielen geen gewonden.