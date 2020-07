Brandweer rukt uit voor rokende sauna Bart Boterman

03 juli 2020

09u37 0 Oostende De brandweer werd donderdagavond iets over 19 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Nieuwlandstraat in Oostende. Er was rookontwikkeling ontstaan in de sauna van de bewoners.

De brandweer was op dat moment toevallig bezig met een interventie in dezelfde straat, voor een waterlek. De pompiers waren vrijwel onmiddellijk ter plaatse. De tussenkomst van de pompiers bleek uiteindelijk beperkt. Vermoedelijk had een van de kinderen des huizes aan de knoppen van de sauna zitten draaien waardoor een verwarmingselement in gang schoot. Daarop lagen enkele kleren en die begonnen rook te produceren door oververhitting. Het verwijderen van de rokende kledij en het uitschakelen van de sauna bleek voldoende.

Een van de kinderen is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht om de CO-waarden te meten, maar het kind mocht het ziekenhuis alweer verlaten. Na controle en ventilatie mochten de bewoners hun huis ook opnieuw betreden.