Brandweer rukt uit naar politiekazerne voor rookontwikkeling in kelder Bart Boterman

03 juni 2020

17u04 2 Oostende De brandweer werd woensdag iets over 16 uur opgeroepen naar het nieuw gebouw van de lokale politie Oostende, in de Lijndraaiersstraat. In de kelderverdieping was plots rookontwikkeling ontstaan.

“Uit voorzorg en om geen enkel risico te nemen, is meteen de brandweer gebeld”, zegt politiecommissaris Kris Allary. “Het ging om rookontwikkeling of nevelvorming in de kelderverdieping, een probleem met de technieken. Het probleem was echter snel onder controle en evacuaties bleken uiteindelijk niet nodig”, aldus de commissaris. Een firma zal de technieken wel nog moeten nakijken. Uiteindelijk konden de pompiers na een halfuur weer vertrekken richting de kazerne.