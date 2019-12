Brandweer redt hond en konijn uit woningbrand: huis tijdelijk onbewoonbaar Siebe De Voogt

01 december 2019

16u53 0 Oostende In de Stuiverstraat in Oostende is zondagnamiddag brand ontstaan in een woning. De brandweer kon een hond en kat tijdig naar buiten halen. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

De hulpdiensten werden omstreeks 14 uur ingelicht over hevige rookontwikkeling uit een woning tegenover de begraafplaats in Stene, bij Oostende. De bewoners waren op het moment van de brand niet aanwezig. Hun hond en konijn zaten wel nog binnen en werden door de brandweer naar buiten gehaald. Volgens de lokale politie Oostende bleven ze ongedeerd. De brandweerlieden hadden het vuur relatief snel onder controle, maar de woning moest door de rook- en waterschade wel tijdelijk onbewoonbaar worden verklaard. De bewoners kunnen terecht bij familie. Het Brugse parket stelt voorlopig geen deskundige aan, omdat de oorzaak van de brand accidenteel lijkt. “Het vuur is wellicht ontstaan door een oververhitte kachel”, klinkt het.