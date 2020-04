Brandweer opgeroepen voor stevige dakbrand in woning in aanbouw Bart Boterman

01 april 2020

13u37 3 Oostende De brandweer is woensdag rond 11.20 uur opgeroepen voor een dakbrand in de Aartshertogstraat in Mariakerke bij Oostende. Het ging om een woning in aanbouw.

Tijdens het doorboren van een muur en isolatie, is die isolatie beginnen branden. Volgens majoor Frank Vanhixe is een aanzienlijk stuk van de isolatie weggebrand. Het vuur was weliswaar snel onder controle. De brandweer verwijderde de opgebrande isolatie en kon al snel weer richting de kazerne vertrekken.