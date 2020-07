Brandweer opgeroepen voor sterke gasgeur in appartementsgebouw Bart Boterman

14 juli 2020

23u08 0 Oostende In een appartementsgebouw in de Karel Janssenslaan namen bewoners dinsdag rond 16 uur een sterke gasgeur waar, afkomstig van de zesde verdieping. De brandweer werd opgeroepen voor een mogelijk gaslek.

De bewoner van het appartement in kwestie was afwezig en in zijn appartement zouden recent werken aan de gang zijn geweest. De brandweer voerde metingen uit in de trappenhal, maar die bleken negatief. Niemand werd geëvacueerd. De politie contacteerde de bewoner. Uiteindelijk bleken ook op zijn appartement de metingen negatief te zijn. Waar de geur vandaan kwam, is niet duidelijk.