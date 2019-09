Brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling in appartementsgebouw, bewoonster had kookpot vergeten op brandend fornuis Bart Boterman

20 september 2019

11u40 0 Oostende Even opschudding op het Cardijnplein in Stene, vrijdagvoormiddag rond 11 uur. De bewoners van een appartementsgebouw namen een rookgeur waar en belden de brandweer.

De pompiers snelden ter plaatse, maar eens aangekomen bleek het gevaar al geweken. Er was een kookpotje op een brandend fornuis blijven staan en de inhoud was aan het verbranden. Andere bewoners hadden het potje reeds van het vuur gehaald en het raam open gezet voor ventilatie. Toen de bewoonster van het appartement in kwestie op straat de brandweer zag aankomen, besefte ze dat ze het potje op het vuur was vergeten. De brandweer deed nog een check-up en ventileerde het appartement. Er is geen schade.