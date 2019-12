Brandweer grijpt op tijd in nadat bewoonster wordt gewekt door rookmelder Bart Boterman

09 december 2019

18u24 0 Oostende De brandweer van Oostende snelde maandagmorgen rond 7.30 uur naar de Guldensporenlaan voor een brand. De bewoonster was gewekt door een rookmelder.

“Eens ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om rookontwikkeling uit de zekeringskast. Een zekering was doorgebrand en de kast was beginnen smelten", vertelt kapitein Dries Van der Veken van de brandweer van Oostende. “We hebben de stroom uitgeschakeld en Fluvius verwittigd voor de nazorg. Intussen werd de woning geventileerd. Uiteindelijk is de schade miniem gebleven. Het nut van een rookmelder heeft zich nog maar eens bewezen", besluit de brandweerkapitein.