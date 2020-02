Brandweer 8 uur bezig met blussen van zware ovenbrand bij houtbedrijf: “Veroorzaakt door menselijke fout, minstens een miljoen euro schade” Bart Boterman

19 februari 2020

11u07 14 Oostende Bij houtbedrijf LDC Wood in de Vergunningenstraat in Oostende woedde dinsdagnacht tot woensdagmorgen een hevige brand in en rond een houtdroogoven. De brandweer was zo’n 8 uur bezig met blussen en nablussen. De schade loopt op tot meer dan een miljoen euro. “De oorzaak ligt bij een menselijke fout. Maar we zijn opgelucht dat niemand gewond raakte en ons bedrijf nog recht staat”, zegt gedelegeerd bestuurder Mike Lemahieu.

Het was rond 2 uur ‘s nachts toen de gedelegeerd bestuurder een brandalarm kreeg op zijn smartphone. Op camerabeelden was te zien hoe er hevige rookontwikkeling kwam uit een van de drie installaties om hout te drogen. “In de ovens wordt het hout thermisch gemodificeerd en verduurzaamd, zodat het tot 15 jaar langer meegaat. Dat gebeurt luchtledig onder een temperatuur van 208 graden. Brand kan er normaal gezien niet uitbreken, maar dinsdagavond heeft iemand de poort van de oven open laten. Het hout werd gevoed met zuurstof, waarop brand ontstond", getuigt Mike Lemahieu van de Lemahieu Group, het moederbedrijf van LDC Wood.

Brand moeilijk bereikbaar, wagon geblokkeerd

De brand bevond zich achteraan in de oven en was moeilijk bereikbaar voor de brandweer. Het hout wordt in de ovens geplaatst met behulp van een wagon, maar die stond geblokkeerd door gevallen stukken brandend hout. “Op een gegeven moment sloegen de vlammen uit de oven en raakte ook de zijkant en het gebinte van de loods beschadigd. Pas rond 6 uur in de morgen was de brand volledig onder controle. We zijn er samen met de brandweer in geslaagd de wagon met brandend hout uit de oven te slepen”, aldus de gedelegeerd bestuurder. De brandweer bluste nog uren na.

Minstens een miljoen euro schade

“Zo'n oven kost een miljoen euro en is zwaar beschadigd. Ook de vervolgschade, omdat we niet kunnen produceren, is groot. Gelukkig zijn onze andere twee exemplaren gevrijwaard gebleven. Wellicht zullen de twee installaties maandag opnieuw operationeel zijn na een inspectie. We hopen dat de getroffen installatie tegen begin mei opnieuw op volle toeren draait”, voegt Tom DeKeyser, CFO bij Lemahieu, toe. Woensdag wordt nog de hele dag gepoetst in de desbetreffende loods. Op de grond ligt het vol bruinzwarte smurrie, namelijk as vermengd met bluswater. Het verbrande hout wordt in containers weggevoerd.

Maar het kon erger

“Een menselijke fout ligt dus aan de oorzaak van de brand. Maar we zijn opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen en ons bedrijf (zo'n 42.000 m² groot, red.) nog recht staat. De loodsen zijn dan wel opgedeeld in compartimenten om brandoverslag tegen te gaan, toch had het nog veel erger gekund”, pikt Mike Lemahieu opnieuw in. LDC Wood bestaat pas sinds 2017 en werd dus al snel met een flinke opdoffer geconfronteerd. “Maar we zijn goed verzekerd en niemand van ons personeel is technisch werkloos. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten. We moeten vooruit”, weet CFO Tom DeKeyser nog.