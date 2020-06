Brandje in tuin door uitgekieperde kolen van barbecue Bart Boterman

02 juni 2020

16u18 0 Oostende De brandweer moest dinsdagmorgen uitrukken naar een brand in de Lijsterlaan in Stene bij Oostende. Enkele vierkante meters begroeiing in een tuin stond in brand.

De bewoners hadden de avond voordien gebarbecued en kieperden de houtskool ‘s morgens uit in de tuin. De kolen waren echter nog aan het smeule, met de gekende gevolgen. De begroeiing in de tuin vloog in brand. Volgens de brandweer betrof het voornamelijk een smeulbrand. Het incident was vrij snel opgelost door met water te blusssen.