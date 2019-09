Brand op kelderverdieping onder restaurant mogelijk aangestoken Siebe De Voogt

12 september 2019

16u20 0 Oostende In de Kemmelbergstraat in Oostende is donderdagmorgen rond 8.30 uur een beginnende brand vastgesteld. De brandweer sluit kwaad opzet niet uit.

De brandhaard bevond zich op de kelderverdieping onder restaurant Villa des Camélias. De brandweer van Oostende was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich uitbreidde. De schade bleef op die manier beperkt. Uit nazicht van de brandweer is gebleken dat de brand mogelijk werd aangestoken. “Kwaad opzicht is niet uitgesloten”, zegt de lokale politie van Oostende. “Er werd een onderzoek opgestart.”