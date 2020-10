Brand gesticht in schuur of per ongeluk brandende sigaret achtergelaten? Bart Boterman

13 oktober 2020

16u34 3 Oostende In de Karperstraat in Zandvoorde bij Oostende, een straat tussen de Grintweg en de Gistelsesteenweg, brak maandagavond rond 22 uur brand uit in een verlaten schuur.

De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling en de brandweer snelde ter plaatse. In de schuur was niemand aanwezig. Het vuur was rond de zetels ontstaan en was inmiddels overgeslagen op de constructie. Volgens politiecommissaris Kris Allary is er een proces-verbaal opgemaakt voor brandstichting. “Er lag leeggoed in de schuur dus er zijn sterke vermoedens dat er geregeld rondgehangen werd in de schuur. Of de oorzaak een achtergelaten brandende sigaret is of men de schuur effectief in brand wou steken is niet zeker. Voorlopig zijn er geen verdachten”, aldus Allary. De brandweer had het incident vrij snel onder controle.

Een uurtje eerder moest de brandweer al ingrijpen in de Duivenhokstraat in Oostende wegens rookontwikkeling in een appartementsgebouw. Bewoners hadden een pot met frituurolie op het brandend fornuis gezet maar vergaten die. Uiteindelijk bleek de schade miniem.