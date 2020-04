Brand bij juwelier Versato blijkt rookgordijn van inbraakdetectiesysteem Bart Boterman

27 april 2020

17u35 0 Oostende De brandweer werd maandag rond 11.15 uur in de voormiddag opgeroepen voor een brand bij juwelierszaak Versato in de Kapellestraat in Oostende. Een voorbijganger zag rook ontsnappen door de rolluiken. Al bleek van brand geen sprake.

Volgens brandweerkapitein Frank Ureel bleek het te gaan om een inbraakdetectiesysteem dat een rookgordijn produceert, om inbrekers het zicht te beletten. Een technisch mankement zorgde ervoor dat het systeem in werking trad, want ook van een inbraak was geen sprake. Uiteindelijk trok het rookgordijn weg door de deur open te zetten en goed te ventileren. Ook de zaakvoerder kwam ter plaatse om te controleren wat er gaande was. De brandweer kon snel opnieuw vertrekken richting de kazerne.