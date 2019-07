Braderie aan Zee met kortingen in laatste weekend van de solden Leen Belpaeme

24 juli 2019

10u39 0 Oostende Van vrijdag 26 tot maandag 29 juli vindt de jaarlijkse Braderie aan Zee plaats. Je kan hier koopjes doen bij de handelaars van de centrumstraten.

De handelaars van de Kapellestraat, Adolf Buylstraat, Christinastraat, Wittenonnenstraat, Vlaanderenstraat, Ensorgalerij en de omgeving Monacoplein (Van Iseghemlaan, Leopold II laan), Mijnplein en Groentemarkt pakken tijdens het weekend van 26 tot 29 juli uit met de Braderie aan Zee. Tal van winkels uit het centrum geven extra korting en in de winkelstraten is het gezellig shoppen tussen de kraampjes door. Oostende promoot zichzelf als dé Shoppingstad aan Zee en dat wordt tijdens het laatste weekend van juli extra in de verf gezet.