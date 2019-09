Bovengrondse Zeeparking vanaf 9 september opnieuw betalend Leen Belpaeme

04 september 2019

09u32 19 Oostende De bovengrondse zeeparking kwam op 1 april in handen van de stad Oostende en werd tijdelijk ingericht als blauwe zone in afwachting van de komst van nieuwe betaalautomaten. Die lieten langer dan verwacht op zich wachten, maar dat vonden de Oostendenaars niet zo erg. Automobilisten konden hier immers twee uur gratis parkeren en daar werd dan ook gretig van gebruik gemaakt. Vanaf 9 september wordt de parking wel betalend.

“De bovengrondse Zeeparking is op 1 april terug in handen van de stad gekomen. Dat was meteen de start van een nieuw parkeerbeleid voor Oostende. Het is belangrijk dat we dit voortaan zelf doen. De opbrengsten blijven zo van en voor de Oostendenaar en zullen we gebruiken om een beter en goedkoper parkeeraanbod uit te bouwen. Daarom richtten we in de schoot van de stad het gemeentelijk mobiliteitsbedrijf Mobil-O op”, vertelt schepen Björn Anseeuw. Momenteel is Indigo concessiehouder van de parkeerplaatsen op het openbaar domein. Het nieuwe stadsbestuur maakt er geen geheim van dat ze deze taak in de toekomst, als de overeenkomst afloopt, graag wil van afstappen om sneller te kunnen inspelen op het parkeerbeleid in de stad. In het verleden kon het stadsbestuur immers weinig veranderen omdat Indigo de touwtjes in handen had. De bovengrondse Zeeparking is de eerste parking die de stad zelf in handen neemt.

Via de inkomsten van deze parking wil de stad geld in het laatje brengen om toekomstige investeringen op vlak van parkeren en mobiliteit te financieren. “Het eerste project staat nu al in de steigers. Tegen 2022 zullen we aan het Maria-Hendrikapark een nieuwe randparking met lage tarieven bouwen. Zo maken we het stadscentrum een stuk aantrekkelijker, fietsvriendelijker en tegelijk erg goed bereikbaar voor wie toch met de wagen komt”, zegt Anseeuw nog.

De tarieven zijn dezelfde als in de omliggende straten (oranje zone). Je betaalt 1,40 euro voor het eerste uur, 2,10 euro voor het tweede uur, maar opgelet want de maximum parkeerduur is twee uur.