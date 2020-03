Bouwsector roept op om bouwstop tijdens de zomer aan de kust op te heffen. Burgemeesters zijn niet overtuigd. “Als toerisme terug kan opleven deze zomer gaan we geen bouwwerf maken van de stad” Leen Belpaeme Gudrun Steen Timmy Van Assche

31 maart 2020

17u32 0 Oostende Bouwwerken zijn aan de kust in bepaalde toeristische zones niet toegestaan tijdens de zomermaanden, dit om de hinder voor toeristen en inwoners te beperken. Voka West-Vlaanderen, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen vragen de kustgemeenten nu om de bouwstop niet toe te passen. De bouwsector ligt nu voor een stuk stil door het coronavirus en dat leidt volgens de organisaties tot aanzienlijke verliezen. Door het opheffen van de bouwstop zou de sector deze zomer alsnog kunnen verder werken.

Voka heeft de overheid opgeroepen om enkele maatregelen te nemen om bouwbedrijven te ondersteunen. Ze vragen daarbij specifiek aan de gemeentebesturen aan de kust om de bouwstop in de toeristische zones op te heffen. “Op deze manier kunnen bouwbedrijven, mits duidelijke afspraken met de horecasector, doorwerken. Door de coronacrisis liggen momenteel heel wat werven stil, wat tot aanzienlijke verliezen leidt voor veel bouwbedrijven. Daarnaast vragen ze ook om de taksen voor het tijdelijk bezetten van het openbaar domein naar aanleiding van werven op te heffen, nu er op de meeste werven niet kan worden gewerkt. Voor sommige werven loopt deze taks hoog op”, zeggen Bert Mons, Jan Libeer en Jan Coussement. Volgens Groep Versluys zou de maatregel wel degelijk een verschil kunnen maken. Momenteel liggen alle ruwbouwwerken van de bouwgroep stil door de coronamaatregelen. “Elk bouwproject is gebonden aan strikte deadlines tussen onderaannemers enerzijds en opleveringsdata ten aanzien van onze klanten anderzijds. Mochten we enkele weken kunnen inhalen tijdens de bouwstopperiode zou dat het bouwproces terug wat kunnen versnellen. Uiteraard kan dit enkel en alleen gebeuren in samenspraak met alle betrokken partijen zoals, onderaannemers, overheden en de toeristische sector”, vertelt Marketing & PR director Dominique De Heyn.

Burgemeesters wachten af

In de meeste kustgemeenten is hierover nog geen beslissing genomen zoals Bredene, Koksijde en De Panne. Toch lijken niet alle burgemeesters geneigd om op de vraag in te gaan. Ze willen eerst afwachten hoe de zomer er zal uitzien aan de kust. “We gaan eerste kijken hoever de crisis draagt, wat er nog allemaal zal gebeuren en welke maatregelen er vanuit de hogere overheden worden genomen. Pas daarna kunnen we de balans opmaken en bekijken waar we als gemeente nog mensen kunnen helpen. We gaan geen blikjes steun opentrekken om te tonen hoe sympathiek we zijn. We zullen later in alle wijsheid beslissingen trachten te nemen en kijken waar de grootste noden zitten. Dat geldt voor alle sectoren”, zegt Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan.

Toerisme laten heropleven

In Oostende en MIddelkerke zeggen de burgemeesters nu al dat ze de bouwstop niet zomaar willen afschaffen. “We zijn niet van plan om de bouwstop nu al voor alle bouwwerven op te heffen”, zegt Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende. “Als het coronavirus ons parten blijft spelen is er geen probleem want dan zijn er ook geen toeristen en kan er volop gewerkt worden. De horeca- en toerismesector worden echter ook zwaar getroffen en als we deze terug kunnen laten opleven tijdens de zomer zijn we niet van plan om een bouwwerf van onze stad te maken. We bekijken voor de zomer elk dossier apart en zo zijn er elk jaar wel enkele uitzonderingen. Dat zullen we deze zomer ook doen. De bouwsector moet trouwens niet sluiten, er zijn nog heel wat werven waar volop gewerkt wordt”, zegt Tommelein.

Ook Jean-Marie Dedecker wil toeristen laten genieten van de rust, als dat tegen de zomer al mogelijk is. In het hart van Middelkerke mag tijdens de zomermaanden niet gebouwd worden. Vorig jaar nog breidde het gemeentebestuur die zone nog wat uit. Concreet moeten aannemers niet alleen de werken staken, maar ze moeten ook stellingen en torenkranen wegnemen. “We gaan aan de basis van de bouwstop niets veranderen: ook komende zomer mag er niet gebouwd worden”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “We willen wel enkele tegemoetkomingen doen aan de bouwsector, zoals het laten staan van stellingen of kranen. Kijk, als het coronavirus tegen de zomer gaat liggen, moeten de toeristen en tweedeverblijvers de kans krijgen om in alle rust naar Middelkerke en onze kust te komen. We gaan die mensen dan niet storen met bouwwerken.”