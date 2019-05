Bouwopleiding Petrus en Paulus West vindt tijdelijk onderdak bij bouwbedrijf Van Huele Leen Belpaeme

28 mei 2019

17u48 1 Oostende De tweede en derde graad bouw van Petrus en Paulus West zullen vanaf september 2020 voor drie jaar verhuizen naar de bedrijfsterreinen van Van Huele in de Zandvoordestraat. Het biedt een oplossing om ondertussen een nieuwe afdeling neer te poten op de huidige stek. Daarnaast is Petrus en Paulus West ook blij met de kans, want de school zal gebruik mogen maken van de faciliteiten van het bouwbedrijf.

Petrus en Paulus West plant een nieuwbouw. “Technische opleidingen voor het bedrijfsleven van de toekomst mogen we niet aanbieden op een oubollige verouderde plaats. Het oudste deel van de school dateert van 1926 en moet plaats maken voor moderne ateliers”, licht Frank Travers toe.

Om dat mogelijk te maken, moeten de opleidingen tijdelijk verhuizen. Verscheidene afdelingen zullen intern geherstructureerd worden. Om dat mogelijk te maken, moet de bouwafdeling een ander onderkomen zoeken. Als de nieuwbouw klaar is, krijgt ze dan een plaats binnen de nieuwe ateliers. Op zoek naar een oplossing startte de school gesprekken met Xavier Van Huele. Hij was al snel bereid om de tweede en de derde graad bouw te herbergen op de bedrijfsterreinen in de Zandvoordestraat. “Voor de school betekent dit niet enkel een voorlopige oplossing, maar ook een opportuniteit. De opleiding zal immers gebeuren binnen een bedrijf. De leerlingen zullen zich in een niet-schoolse omgeving bevinden. Dat betekent dat ze zich zullen moeten schikken naar de regels en afspraken die gelden voor alle werknemers, zoals op vlak van veiligheid”, licht de directeur toe.

De leerlingen zullen zich moeten schikken naar de regels en afspraken die gelden voor alle werknemers van het bouwbedrijf, zoals op vlak van veiligheid Frank Travers

De school krijgt klaslokalen en een loods ter beschikking. De firma zal de loods zelf aanpassen volgens de noden van een lesatelier. “Het grote voordeel is dat we ook een aantal faciliteiten op het bedrijventerrein mogen benutten, zodat ze kennis kunnen maken met betongieten, grondwerken, gebruik maken van een torenkraan, afvalsortering of magazijnbeheer. Dat is een enorme meerwaarde.” De leerlingen zullen vanaf september 2020 naar hier verhuizen. De eerste graad blijft in de Stuiverstraat, omdat de leerlingen hier nog geen grote bouwwerken moeten uitvoeren.

Personeelstekort

Ook zaakvoerder Xavier Van Huele ziet zelf enkele voordelen in de samenwerking. Hij wil meer inzetten op opleiding. Er immers overal een groot tekort aan personeel. “We willen meehelpen om de bouwafdeling naar een hoger niveau te tillen en werkzekerheid te bieden aan de toekomstige leerlingen. Ze leren kennismaken met de bouw en de bedrijfsketen”, zegt Xavier Van Huele. Hij wil de locatie ook openstellen voor occasionele bouwcursussen. “We hebben allemaal mensen tekort. We kunnen hier opleidingen buiten het reguliere aanbod van de VDAB organiseren, in samenwerking met verscheidene partners. Al hebben mensen maar tien dagen opleiding, op die manier komen ze voorbereid op de werkvloer. Dat is een voordeel voor de werknemer zelf, maar ook voor zijn collega’s die het niet allemaal moeten uitleggen.”

Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA), verantwoordelijk voor het Economisch Huis, en schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen) juichen het project toe en prijzen de samenwerking tussen onderwijs en de bedrijfswereld.