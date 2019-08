Bouwfirma investeert in de toekomst met modern kantoorgebouw Leen Belpaeme

23 augustus 2019

14u14 0 Oostende Bouwfirma Van Huele investeerde 2,5 miljoen euro in een nieuw kantoorgebouw langs de Zandvoordestraat.

De nieuwe kantoren bieden plaats voor een 40-tal personen maar zoveel bedienden zijn er nog niet actief. “Er werken nu zo’n 25 mensen in het gebouw. Ook qua ergonomie werd aan alles gedacht, de zit-staan bureaus zijn daar een belangrijk onderdeel van. Na jaren als haringen in een ton te moeten werken is dit nu echt wel een verademing”, vertelt gedelegeerd bestuurder Xavier Vanhuele. Het bedrijf wil in de toekomst uitbreiden en de kantoren openstellen naar derden. “De benedenverdieping werd zo gemaakt dat er plaats is om te vergaderen met een 100-tal personen. Ook ’s avonds is geen probleem. We hebben immers parking voor 85 wagens kunnen realiseren in samenwerking met Stad Oostende. We liggen file vrij en direct aan de snelweg.” Ook de oude gebouwen werden extra geïsoleerd en aangesloten aan het warmtenet waardoor de CO2 uitstoot voor verwarming en koeling naar nul werd herleid.

Eerder werd al aangekondigd dat Van Huele plaats heeft voorzien voor de bouwafdeling van petrus en Paulus West. “Het oude kantoor wordt samen met een deel loods, omgetoverd naar klaslokalen en praktijkruimte om de leerlingen bouw vanaf september 2020 te ontvangen. Ook wordt er samen met het Economisch huis Oostende gewerkt aan minder evidente opleidingen binnen de bouw, zoals gevelvernieuwer en hardhoutbewerker… En dit om de regio te kunnen bemannen.”