Bouw van nieuwe afvalverwerkingsinstallatie Renasci gestart. “Dit concept bestaat wereldwijd nog niet” Leen Belpaeme

29 mei 2019

16u08 1 Oostende Renasci wil tegen eind dit jaar op hun site in Oostende hun revolutionaire methode om afval om te zetten in energie en grondstoffen opstarten zonder restafval te genereren. Momenteel wordt afval al verbrand om energie op te wekken, maar Renasci maakt zich sterk dat ze de materialen voor 100 procent kunnen recupereren en voor 78 procent aan energie. “Wij gaan verder met de producten waar de huidige recyclagebedrijven stoppen. Bedoeling is om nog meer afvalproducten te recycleren en het afvalprobleem aan te pakken.”

De voorbereiding voor Renasci is al een vijftal jaar bezig. Er wordt 54 miljoen euro geïnvesteerd in een recyclagebedrijf in Oostende waar jaarlijks 120.000 ton afval zal kunnen verwerkt worden. Bedoeling is hier om nog meer afvalstoffen te recycleren tot materialen die opnieuw kunnen gebruikt worden. Momenteel wordt slechts 32 procent van ons afval hergebruikt, maar Renasci maakt zich sterk dat ze kunnen gaan naar 72,3 procent aan grondstoffen en 64 procent van de energie. “Het verwerkingsproces genereert geen restafval, geen afvalwater en haalt de energie die ze nodig heeft uit het proces zelf”, zegt Piet Vanoutrive, projectdirecteur bij Renasci. “Afzonderlijk bestaan deze verschillende processen apart in andere industrieën, maar nieuw is dat we alle technologieën combineren. Er zijn heel wat mensen in de sector aan het kijken hoe we het er vanaf brengen om het idee over te nemen. Er werd een patentaanvraag ingediend voor de techniek die Smart Chain Processing heet. Het is de bedoeling om dit naar andere landen te kopiëren”, zegt Bruno Clemens, Plant Manager Renasci.

In het bedrijf zullen een 40-tal mensen aan het werk gaan. “We zijn op korte termijn op zoek naar een veertigtal verschillende profielen. We zoeken ondermeer ingenieurs, Labo Managers en operatoren. We zullen bij de opstart moeten ontdekken en improviseren en we zoeken mensen die ons daarbij kunnen helpen. We lanceren daarvoor nu al een HR-campagne.”

Luc Desender, die in een vorig leven aan het roer stond bij Electrawinds, is één van de bestuurders achter Renasci. “We zijn begonnen bij de vaststelling van het afvalprobleem en dan begin je daar op te werken. Als we de Europese doelstellingen willen halen rond het hergebruik van afval dan moeten er nieuwe initiatieven ontwikkeld worden. Er is ook een gigantisch probleem met plastic afval. Als we die materialen kunnen hergebruiken dan zou dat voor een groot stuk opgelost kunnen worden”, licht Desender toe.