Bouw van grootste windpark op zee gestart: groene energie voor bijna 500.000 gezinnen Leen Belpaeme

18 juni 2020

14u11 1 Oostende Het installatieschip Apollo van DEME Group is donderdag vanuit Oostende vertrokken met de eerste 2 van in totaal 58 turbines voor het SeaMade-windpark op zee. Dat zal groene energie produceren voor bijna 500.000 gezinnen.

In maart kwamen de eerste onderdelen van het windpark toe op de REBO-terminal. Ondanks de coronacrisis bleef het SeaMade-project op schema. Ondertussen liggen op de REBO-terminal wieken, gondels en gepreassembleerde torens te wachten om geïnstalleerd te worden op het voorlopig laatst gegunde windpark in het Belgisch deel van de Noordzee.

Het is de eerste opdracht in de Belgische Noordzee voor de Apollo en ook de eerste keer dat het schip turbines zal installeren. Dankzij de lange poten van 84,2 meter kan het op grote diepte werken. De capaciteit van de kraan is maar liefst 800 ton. Per afvaart worden twee windturbines naar zee gebracht. Eind dit jaar zal het windpark operationeel zijn.

Blauwe economie

SeaMade is met 487 megawatt het grootste offshore windpark in België. Het zal groene energie produceren voor bijna 500.000 gezinnen. In totaal worden 58 turbines geïnstalleerd, elk met een capaciteit van 8,4 megawatt.

De afgelopen 10 jaar speelde Haven Oostende een cruciale rol in het bouwen en onderhouden van de windparken in de Noordzee. Meer dan 50 bedrijven, actief in de blauwe economie, kwamen zich in Oostende vestigen en dit ging gepaard met de creatie van meer dan 800 jobs. “Vanaf nu kan de REBO-terminal ook voor andere industriële activiteiten ingezet worden. Door de unieke ligging langs een van de drukst bevaren zeeroutes en de aanwezige infrastructuur is de REBO-terminal uiterst geschikt om zware lasten te behandelen”, zegt Havenvoorzitter Charlotte Verkeyn.