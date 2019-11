Boulevard de Champagne zet jonge sommeliers in de kijker Leen Belpaeme

05 november 2019

14u24 0 Oostende Van 15 tot 17 november vindt in Oostende opnieuw Boulevard de Champagne plaats. Er wordt dit jaar gewerkt met jonge sommeliers om de nieuwe generatie in de kijker te plaatsen. Zo is sommelier Jason Eerebout (26) te gast en geeft hij samen met Yanick Dehandschutter (Sommelier of the Year 2019 van Gault&Millau) enkele workshops.

Op zijn 26 jaar heeft Jason Eerebout al een indrukwekkend parcours gereden. De Oostendenaar is momenteel sommelier in Bistro Mathilda en hij zal zijn kennis ook delen tijdens Boulevard de Champagne. “We spelen dit jaar bewust in op de jonge mensen in de sector. Zo komen er heel wat jonge champagneviticulteurs, maar willen we ook jong talent van hier betrekken”, vertelt organisator Serge Gobin. Jason Eerebout ontdekte zijn voorliefde voor wijn tijdens zijn opleiding in de hotelschool in Koksijde. “Ik heb een specialisatiejaar gedaan en daarna heb ik verschillende stages gevolgd bij Gresca in Barcelona, maar ook bij Yanick Dehandschutter. Hij was mijn mentor om een hoger niveau te halen. Tijdens mijn studies is de interesse gegroeid en kreeg ik de kriebels. Nu werk in Bistro Mathilda als maître d’hotel.” Twee jaar geleden werd hij nog derde bij de Maître d’hotel van België 2018. “Het is voor mij een bijzondere ervaring om mee te werken aan Boulevard de Champagne. Ik ga graag dergelijke uitdagingen aan om bij te leren. Ik wil mijn niveau nog verder opkrikken om in de toekomst nog verder te geraken.” Heel veel restaurants hebben geen eigen sommelier meer. “Er is een personeelstekort in de horeca en het is dan ook niet evidente keuze meer. Ik hou me als maître d’hotel ook bezig met de bediening in de zaal. Ik vind het wel boeiend om mensen dagelijks te begeleiden in de wijn. Ik ben daar ook goed in en je voelt de appreciatie als de mensen blij zijn met de keuze. Ik zal tijdens Boulevard de champagne meer uitleg geven over foodpairing met champagne.”

Nieuw dit jaar is onder meer de Nacht van de Oostendenaar op vrijdag. Om meer inwoners bij het evenement te betrekken krijgen ze bij de start een gratis glas. Op zaterdag is er dan weer de Vive La France Champagne Show met Franse chansons. Op zondag is er een muzikaal ontbijt met uiteraard ook champagne. Er komen opnieuw meer dan 10 champagnehuizen naar het evenement in het Thermae Palace Hotel. Naast proeven kan je ook iets eten en verschillende workshops volgen.

Het volledige programma kan je vinden via www.boulevarddechampagne.be