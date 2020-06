Bootje met 15 transmigranten onderschept in Noordzee: “We maken water en dreigen te zinken” Siebe De Voogt & Klaas Danneel

27 juni 2020

10u33 8 Oostende De Belgische en Franse kustreddingsdiensten hebben zaterdagmorgen op de Noordzee 15 transmigranten gered van een bootje. De opvarenden sloegen zélf alarm. “We maken water en dreigen te zinken", klonk de noodoproep.

De Franse kustwacht kreeg zaterdagmorgen rond 7 uur een noodoproep binnen van een bootje dat zich midden op de Noordzee bevond. “We maken water en dreigen te zinken", klonk het bericht. “Er zijn 15 personen aan boord.” Meteen werden de grote middelen ingezet. Ook de Belgische kustreddingsdiensten werden ingeschakeld, omdat het bootje door de stroming richting België dreef. Onder meer de reddingshelikopter NH90 en de Sirius van DAB Vloot in Oostende trokken ter plaatse.

De hulpdiensten hadden enige moeite met het lokaliseren van het bootje. Uiteindelijk kon het vaartuig toch worden aangetroffen ter hoogte van de kust van De Panne. De situatie bleek bijzonder gevaarlijk, want volgens de eerste berichten dobberde het bootje rond zonder motorblok. De 15 opvarenden werden zonder verzet overgezet in de Sirius en zullen in de loop van de dag verhoord worden. Het verdere onderzoek is voorlopig in handen van het Brugse parket en zal moeten uitwijzen of de transmigranten op weg waren naar Groot-Brittannië en wie die overtocht in dat geval organiseerde.