Boetieks houden privésessies als alternatief voor Late Night Shopping Leen Belpaeme

24 mei 2020

15u16 0 Oostende Toerisme Oostende vzw en het Economisch Huis komen met een alternatief voor de Late Night Shopping waarbij persoonlijke aanpak centraal staat. De deelnemende boetieks bieden tot 31 augustus exclusieve Privé Shoppingsessies op afspraak aan, bovenop de gewone openingsuren.

Bij de Privé Shopping worden klanten extra in de watten gelegd, met persoonlijk stijladvies en andere extraatjes, en dit zonder de opgelegde gezondheidsmaatregelen uit het oog te verliezen. “De deelnemende zaken organiseren de sessies volledig zelf, zodat de persoonlijke touch van de winkel behouden wordt. Het doel is om de klanten zo goed mogelijk te bedienen, te inspireren en te helpen met stijl- en/of interieuradvies. Om de gezondheid te garanderen, wordt er maar één klant per sessie toegelaten. Kinderen kunnen vergezeld worden van één ouder”, vertelt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Een 30-tal zaken neemt al deel. Een overzicht vind je hier.