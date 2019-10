Boetiek ‘La Fille’ is verhuisd... naar het pand net naast de deur Timmy Van Assche

31 oktober 2019

18u28 0 Oostende Boetiek La Fille is opnieuw geopend voor het grote publiek. Zaakvoerster Nathalie Renotte en partner Geert Vanbesien hebben echter niet ver met de verhuisdozen moeten sleuren, want ze kon het pand op de kop tikken dat net naast haar oorspronkelijke adres lag.

In de Leopold II-laan 32 zette Nathalie de deuren van haar boetiek opnieuw open. “We zijn verhuisd binnen hetzelfde gebouw, maar in de winkelruimte naast onze vorige locatie", vertelt de zaakvoerster. “De vorige winkel, waar mijn mama 25 jaar lang een zaak uitbaatte en ik drie jaar geleden het roer overnam, was amper een twaalftal vierkante meter groot. Ons nieuwe adres is maar liefst drie keer zo groot. Hierdoor kunnen we de klanten meer ademruimte geven, de beleving versterken en zorgen voor meer gezelligheid. We zijn ongelooflijk trots dat we het nieuwe concept aan het brede publiek kunnen voorstellen.” Vrouwen kunnen er terecht voor stijlvolle en stoere outfits, zoals het Belgische mer Dame Blanche, Rue de Femme, Aaiko, Grace & Mila en Modstrom. Ook juwelen uit staal maken deel uit van het aanbod. Voor de heren heeft de winkel het Brugse accessoiremerk Steel & Barnett. Dinsdag is de vaste sluitingsdag van La Fille. Alle info op Facebook of 0479/79.70.69.