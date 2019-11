Boek ‘De 12 Uren van Oostende’ herstelt lokaal rallyverleden in ere: “Geschiedenis mag niet verloren gaan” Timmy Van Assche Benny Proot

23 november 2019

06u22 0 Oostende Met het boek ‘De 12 Uren van Oostende’ presenteert auteur en autosportjournalist Wilfried Geerts een ongezien naslagwerk over de lokale rallygeschiedenis. Meer dan veertig jaar lang verzamelde Wilfried onder meer foto’s en programmaboekjes met een knap eindresultaat als gevolg. “Oostende was het mekka van de rallysport. Dit stuk geschiedenis mag niet verloren gaan.”

De 12 Uren was een rallywedstrijd die van 1965 tot en met 1973 werd gereden in en rond Oostende. De organisator was ACOL, voluit Automobile Club d’Ostende et du Littoral. “De start en aankomst lagen bij het Casino Kursaal, pal op de zeedijk. Daar kon het grote publiek alle wagens aanschouwen”, steekt Wilfried van wal. “De gemiddelde snelheid lag – voor de invoering van de snelheidsbeperkingen op Vlaamse wegen in 1971 – op zo’n 80 kilometer per uur, omdat er vooral langs landwegen werd gereden, tot in Langemark-Poelkapelle en een speciale klassementsrit in Oudenburg. Ook belangrijk: de wedstrijd werd ’s nachts gereden, van zaterdag op zondag.” Na de laatste rally van 1973 kwam er een einde aan de 12 Uren na fouten in en klachten over het zogenaamde ‘roadbook’. De wedstrijd degradeerde van een nationale rit voor profs naar een criterium voor talentvolle amateurs. “En in 1974 was er ook de petroleumcrisis met de opkomst van Autoloze Zondag. Alle factoren samen luidden het einde van de rally in.” Tot in 1984 Johan Bossuyt en de Ostend Rally Club haalden de wedstrijd van onder het stof. De koers werd toen overdag gereden. Ondanks het succes bleef een vervolg uit. De laatste twee edities werden door de Autoclub Seagull en Frank Devos ingericht.

“Boek voor iedereen”

“De afgelopen veertig jaar heb ik tal van memorabilia op de kop kunnen tikken”, vervolgt Wilfried. “Vooral het vinden van fotomateriaal bleek een immense opdracht. Van pakweg de bekende Rally van Ieper zijn er heel wat foto’s, maar van de 12 Uren van Oostende niet. Toch slaagde ik erin om twintig foto’s van 1965 te bemachtigen. Uiteindelijk strandde ik op in totaal 500 foto’s, wat al een half mirakel is. Verder botste ik ook op programmaboekjes, rallyplaatjes en medailles. Mijn bedoeling met dit boek is om het Oostendse rallyverleden niet verloren te laten gaan. Dit is geen boek enkel en alleen voor de liefhebbers van autosport, maar voor alle Oostendenaars. Talloze lokale helden reden in de rally mee, denk aan Paul De Man, Jacques Ghaye, Charlie Munster, Patrick Stoops en Guy Borgers. Op de erelijst pronken namen als Eddy Van Oost en Paul Lietaer. Het straffe was dat je toen aan rally’s kon deelnemen met de wagen van Jan Modaal. Ik bedoel maar: neem een Ford Cortina of BMW 2002, installeer een rolbar en mistlampen, en je bent vertrokken. Coureurs reden in hun vrijetijdskledij, kopsteunen telden de autostoelen zelfs niet. De rijders konden rekenen op sponsoring – zoals betaalde energiebedrijf Shell de benzine – en een geldprijs. De winnaar ging bijvoorbeeld met 60.000 oude Belgische frank naar huis (1.500 euro, red.) waarmee de deelname werd gefinancierd. Startgeld bestond toen nog niet.”

“Auto gedemoniseerd”

Vijf jaar lang heeft Wilfried Geerts aan het boek gewerkt. “Het Oostendse autosportverleden gaat verder dan de rally, natuurlijk. In 1899 was er historische rally van Parijs naar Oostende. En in 1903 en 1904 werden er tussen Oostende en Raversijde verschillende snelheidsrecords gevestigd.” Ook in de Wellingtonhippodroom werden races gehouden. “Het is doodjammer dat de wagen nu zo wordt gedemoniseerd en als ‘de grote vervuiler’ wordt weggezet, zoals nu op school gebeurt. Dat klopt helemaal niet en ik heb de indruk dat de overheden halsoverkop auto’s uit de binnenstad weren. Zo is het toch absoluut niet logisch dat iemand met een zware Hummer Antwerpen nog mag binnenrijden, maar een zeventiger met zijn oldtimer uit de stad moet blijven? Hoe dan ook, met het boek wil ik jong en oud laten proeven van de prachtige gloriedagen van de Oostendse autosport.” ‘De 12 Uren van Oostende’ kan je bestellen via uitgeverij Classic Cars Drivers Association op www.ccda.eu. Het boek kost 59,95 euro, verzendkosten inbegrepen.